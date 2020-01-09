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Тоттенхем випустить джерсі в стилі НФЛ із божевільним дизайном

9 січня 23:09 222 Читать на русском
Тоттенхем випустить джерсі в стилі НФЛ із божевільним дизайном
Тоттенхем випустить джерсі в стилі НФЛ із божевільним дизайном

Лондонський Тоттенхем, вочевидь, запланував підкорення американського ринку. "Шпори" підготували майки в стилі американського футболу.

Джерсі в північноамериканському дусі мають з'явитися у продажі в серпні-вересні 2020-го, повідомляє Footy Headlines.

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Футболка в стилі НФЛ створена в різних відтінках темно-синього та жовтого кольорів. Крім того, основою дизайну майбутнього предмету гардеробу фанатів стали пікселі. Джерсі продаватимуть із 82-м ігровим номером на честь року заснування Тоттенхема – 1882-го. Символічні цифри будуть розміщені спереду, а також на рукавах.

Окрім того, там же з'явиться логотип "шпор". Натомість на спині та на нижній частині трикутного комірця будуть написи Spurs. Оригінальний варіант джерсі підготувала американська компанія Nike, яка раніше мала схожий проект із Барселоною.

Нагадаємо, що Тоттенхем активно співпрацює з НФЛ із часів будівництва нового стадіону лондонців. Зокрема, боси ліги вклалися у проект нової арени "шпор" в обмін на можливість проведення поєдинків із американського футболу на британській землі.

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Теги
Англія НФЛ Nike Футбольна форма Тоттенхем Тоттенхем
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