Тоттенхем вимагає у Реала шалену суму за Еріксена

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен може перейти в Реал за неймовірну суму.

Тоттенхем хоче отримати за Крістіана Еріксена 100 млн фунтів, повідомляє The Times. На данця претендує мадридський Реал.

Челсі та Реал зупинились на сумі 100 млн євро за Азара

Сам хавбек "шпор" встиг натякнути на своє бажання переїхати на Сантьяго Бернабеу. "Королівський клуб" вже підписав Луку Йовіча, а також у кроці від трансферу Едена Азара.

Під величезним питанням лише перехід зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба, який вимагає божевільну зарплату.