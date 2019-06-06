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Тоттенхем вимагає у Реала шалену суму за Еріксена

14:56 834 Читать на русском
Тоттенхем вимагає у Реала шалену суму за Еріксена
Крістіан Еріксен / BBC Sport

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен може перейти в Реал за неймовірну суму.

Тоттенхем хоче отримати за Крістіана Еріксена 100 млн фунтів, повідомляє The Times. На данця претендує мадридський Реал.

Челсі та Реал зупинились на сумі 100 млн євро за Азара

Сам хавбек "шпор" встиг натякнути на своє бажання переїхати на Сантьяго Бернабеу. "Королівський клуб" вже підписав Луку Йовіча, а також у кроці від трансферу Едена Азара.

Під величезним питанням лише перехід зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба, який вимагає божевільну зарплату.

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