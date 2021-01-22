"Шпори" віддали свого 22-річного воротаря в оренду американському Орландо Сіті на один сезон МЛС, повідомила офіційна прес-служба лондонського клубу.

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Варто відзначити, що футбольний сезон в MLS триває з березня по грудень. Це означає, що Остін не повернеться в розташування Тоттенхема до кінця 2021 календарного року. У договорі між клубами не передбачений пункт повноцінного викупу голкіпера.

До слова, Остін є вихованцем академії "шпор". Крім того, Брендон заграний за збірну Англії U-21. У минулому сезоні він на правах оренди виступав у складі данського Віборга. Transfermarkt оцінює голкіпера у 250 тисяч євро.

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