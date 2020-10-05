Хоффенхайм орендував 20-річного англійця на сезон 2020/21, повідомляє офіційний сайт "селян". Новачок отримав футболку з номером 17.

Тоттенхем підтвердив оренду Фойта у Вільяреал

Тоттенхем рік тому віддав Фулхему 25 млн фунтів за Сессеньона, який вважався одним з головних талантів Англії. Втім, переїзд в новий клуб дався лівому хавбеку доволі важко – всього 12 матчів у всіх турнірах, один гол та одна результативна передача.

Нагадаємо, що Сессеньон у складі збірної Англії U-19 перемагав на чемпіонаті Європи 2017 року.

Астон Вілла зґвалтувала Ліверпуль сімома голами, МЮ отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – повний крах грандів у 4 турі АПЛ