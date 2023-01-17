В дербі Північного Лондона капітан Тоттехема Уго Льоріс відіграв невпевнено. Наставник "шпор" Антоніо Конте занепокоєний формою свого голкіпера. З огляду на вік француза та його схильність до помилок, італієць хоче замінити Льоріса. Про це повідомляє Football Espana, з посиланням на британські ЗМІ.

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Один із кандидатів на заміну – воротар мадридського Атлетіко Ян Облак. "Матрацники" стежать за розвитком голкіпера Валенсії Георгія Мамардашвілі. Це може означати, що у Тоттенхема є реальний шанс домовитись про перехід словенця. Також у списку лондонців є воротар Брайтона Роберт Санчес, який є одним із лідерів команди Роберто Де Дзербі.

За інформацією преси, загалом у Тоттенхема на радарі перебуває 5 голкіперів. Раніше вже повідомлялося про інтерес до Давіда Райя із Брентфорда та Джордона Пікфорда з Евертона. Ім'я п'ятого претендента наразі невідоме.

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