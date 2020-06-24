Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем обіграв Вест Хем Ярмоленка в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Вест Хем на Футбол 24.

Тоттенхем забезпечив собі перемогу завдяки двом голам у другому таймі. Спочатку хавбек Вест Хема Томаш Соучек не зорієнтувався в ситуації та зрізав м'яч у власні ворота, а під кінець матчу Харрі Кейн завершив стрімку контратаку. Андрій Ярмоленко на поле так і не вийшов.

Тоттенхем впевнено переграв Вест Хем і наблизився до зони єврокубків

Три очки для "шпор" дозволили команді Моурінью піднятися на 7-ме місце (45 балів і лише 1 пункт до зони єврокубків). Тим часом Вест Хем поки перебуває над зоною вильоту, але випереджає 18-й Борнмут лише за додатковими показниками.