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ТОТТЕНХЕМ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

05:47 - Читать на русском
Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем обіграв Вест Хем Ярмоленка в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Вест Хем на Футбол 24.

64’ Томаш Соучек
82’ Харрі Кейн
 
64’ Томаш Соучек
82’ Харрі Кейн

Тоттенхем забезпечив собі перемогу завдяки двом голам у другому таймі. Спочатку хавбек Вест Хема Томаш Соучек не зорієнтувався в ситуації та зрізав м'яч у власні ворота, а під кінець матчу Харрі Кейн завершив стрімку контратаку. Андрій Ярмоленко на поле так і не вийшов.

Тоттенхем впевнено переграв Вест Хем і наблизився до зони єврокубків

Три очки для "шпор" дозволили команді Моурінью піднятися на 7-ме місце (45 балів і лише 1 пункт до зони єврокубків). Тим часом Вест Хем поки перебуває над зоною вильоту, але випереджає 18-й Борнмут лише за додатковими показниками.

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Відеоновини Англія Вест Хем Вест Хем Тоттенхем - Вест Хем Тоттенхем Тоттенхем
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