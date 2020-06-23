Тоттенхем – Вест Хем: стартові склади на матч АПЛ – Ярмоленко розпочне в запасі

У лондонському дербі в рамках 31-го туру Прем'єр-ліги Тоттенхем приймає Вест Хем. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Поєдинок Тоттенхем – Вест Хем розпочнеться о 22:15 за київським часом. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports Україна, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Стартові склади команд:
Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Д. Санчес, Дайєр, Девіс – Сіссоко, Аллі – Моура, Ло Чельсо, Сон – Кейн
Запасні: Гассаніга, Алдервейрелд, Вертонген, Вінкс, Ламела, Сессеньон, Ндомбеле, Жедсон, Бергвейн
Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Діоп, Бальбуена, Крессвелл – Нобл, Райс, Соучек – Боуен, Антоніо, Форналс
Запасні: Рендольф, Огбонна, Джонсон, Андерсон, Лансіні, Вілшер, Ярмоленко, Аєті, Сілва
Пряма трансляція матчу Тоттенхем – Вест Хем 23 червня 2020: