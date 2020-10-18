Тоттенхем приймає Вест Хем в рамках 5-го туру АПЛ. Шукайте в цій новині на "Футбол 24" стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Вест Хем.

Матч Тоттенхем – Вест Хем розпочнеться о 18:30. Дивитися поєдинок наживо можна на телеканалі "Setanta Sport Україна". Текстову онлайн-трансляцію лондонського дербі проведе "Футбол 24". Андрій Ярмоленко розпочне матч у запасі, як і Гарет Бейл, який взагалі вперше потрапив у заявку на матч після повернення в Тоттенхем.

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За всю історію команди провели між собою 96 матчів. Статистика стверджує, що Вест Хем – дуже зручний суперник для "шпор". Тоттенхем має у своєму активі 44 перемоги над "молотами" і жодну іншу команду не обігрували таку кількість разів.

Стартові склади:

Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрелд, Санчес, Регілон – Хьойберг, Сіссоко, Ндомбеле – Бергвейн, Сон – Кейн

Запасні: Харт, Догерті, Девіс, Вінкс, Лукас, Моура, Вінісіус, Бейл

Вест Хем: Фабіанскі – Крессвелл, Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Масуаку – Райс, Соучек, Форналс, Боуен –Антоніо

Запасні: Рендолф, Фредерікс, Ярмоленко, Діоп, Нобл, Снодграс, Лансіні