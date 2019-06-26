Тоттенхем узгодив з Ліоном трансфер Ндомбеле – "шпори" виплатять рекордну для себе суму

Тоттенхем готовий встановити свій новий трансферний рекорд заради переходу півзахисника Ліона Танге Ндомбеле.

Тоттенхем узгодив з Ліоном умови переходу півзахисника Танге Ндомбеле. За трансфер 22-річного француза "шпори" заплатять 65 млн фунтів, що стане трансферним рекордом в історії лондонців, повідомляє Sky Sports.

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За даними джерела, "шпори" підпишуть з Ндомбеле 5-річний контракт. Найближчим часом хавбеку належить пройти медобстеження.

Сам Танге раніше назвав Тоттенхем великим клубом, за який хотів би виступати кожен футболіст.

У минулому сезоні хавбек зіграв 49 матчів за Ліон, в яких забив 3 голи і віддав 8 результативних передач. Крім Тоттенхема, інтерес до Ндомбеле проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, ПСЖ і Ювентус.

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