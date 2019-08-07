Тоттенхем узгодив трансфер Дибали з Ювентусом, – Sky Italia

Лондонський Тоттенхем близький до підписання нападника туринського Ювентуса Пауло Дибали.

"Шпори" вже погодили з Юве суму відступних за 25-річного аргентинця, повідомляє Sky Italia.

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Тоттенхем готовий заплатити за Дибалу 64,4 млн фунтів. Тепер лондонці повинні домовитися із форвардом щодо умов особистого контракту. Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Дибали через непомірні фінансові апетити гравця.

За інформацією видання, доля трансферу в Тоттенхем також залежить від майбутнього Денні Роуза та Крістіана Еріксена. Якщо "шпори" продадуть когось із них, то зможуть завершити трансфер нападника Ювентуса.

У сезоні 2018/19 Пауло Дибала зіграв 31 матч у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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