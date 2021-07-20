Голкіпер Аталанти П'єрлуїджі Голліні близький до переходу в АПЛ.

Аталанта та Тоттенхем домовились щодо оренди з правом викупу голкіпера бергамасків Голліні до стану "шпор", інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Трансфер стане обов'язковим при досягненні певних умов, а сума викупу становить 15 млн євро. У такому разі голкіпер підпише контракт терміном до 2026 року.

До слова, у минулому сезоні Голліні провів 32 матчі за Аталанту в усіх турнірах, пропустив 32 м'ячі і 13 разів зіграв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро. Голкіпер перейшов у Аталанту в 2017 році.

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