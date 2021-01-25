Кубок Англії, 1/16 фіналу

Уіком – Тоттенхем – 1:4

Голи: Оньєдінма, 25 – Бейл, 45+2, Вінкс, 86, Ндомбеле, 88, 90+3

Підсумковий рахунок виглядає дуже оманливо, оскільки остання команда Чемпіоншипу утримувала нічию за 10 хвилин до фінального свистка. Більше того, саме Уіком відкрив рахунок на 25 хвилині. Після рикошету Оньєдінма залишився без нагляду у карному майданчику "шпор" і розстріляв Харта.

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На перерву суперники все ж пішли за паритету – Бейл вискочив з-за спин захисників і одним дотиком переправив м'яч в сітку. Лондонці явно розраховували вирішити всі питання якомога швидше, але скромні господарі давали відсіч. Тоттенхему не допомагав навіть вихід важкої артилерії – Кейн, Сон, Хьойберг. Оборона Уікома вдруге тріснула на 86 хвилині. Вінкс вдало зіграв на підборі, позбавивши Моурінью тривоги за зайві 30 хвилин. Дубль Ндомбеле добив деморалізованих гравців "синіх".

На стадії 1/8 фіналу Тоттенхем зіграє на виїзді з Евертоном, а гордий Уіком може зосередитись на виживанні в Чемпіоншипі.

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