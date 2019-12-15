Тоттенхем у компенсований час вирвав перемогу над Вулверхемптоном, Манчестер Юнайтед розписав нічию з Евертоном

В рамках 17-го туру АПЛ Тоттенхем врятувався від нічиєї з Вулверхемптоном, а МЮ – від домашньої поразки з Евертоном.

Чемпіонат Англії 2019/20, 17-й тур

Вулверхемптон – Тоттенхем – 1:2

Голи: Траоре, 67 – Моура, 8, Вертонген, 90+1

Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1

Голи: Грінвуд, 77 – Ліндельоф, 36 (автогол)

Недільна програма туру розпочалася матчем Вулверхемптона проти Тоттенхема. "Шпори" швидко відкрили рахунок: на 8-й хвилині Моура пройшов на дриблінгу двох футболістів і з-під третього з меж штрафного пробив у ближню дев'ятку – 0:1. На 38-й подвоїти перевагу міг автор асисту на Лукаса – Даєр – однак Ерік влучив у стійку. В середині другого тайму "вулвз" вирівняли хід гри, зрівнявши рахунок на 67-й хвилині завдяки пострілу Траоре метрів з 22-х у лівий кут. Тим не менш, перемогу судилося святкувати підопічним Жозе Моурінью: вже у компенсований час Вертонген головою замкнув подачу з кутового, забивши останній гол у зустрічі.

Манчестер Юнайтед у паралельному матчі приймав Евертон. Гості доволі дотепно відкрили рахунок на 36-й хвилині: після подачі з кутового м'яч полетів в район дальньої стійки, де самотньо стояв Ліндельоф – м'яч просто влучив у нього, влетівши у порожній ближній кут. Виправляти настільки дурний гол довелося близько 40 хвилин. Зрештою, зрівняв рахунок Грінвуд, який вийшов на заміну на 65-й хвилині – на 77-й Мейсон з лінії штрафного відправив "круглого" під ліву стійку. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

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