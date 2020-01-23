Тоттенхем та Атлетіко зазнали невдач у спробах орендувати Пйонтека – Мілан розглядає лише продаж

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек залишається бажаною ціллю для європейських грандів.

Тоттенхем та Атлетіко сподівалися орендувати поляка до кінця сезону, однак Мілан відмовив, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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"Россонері" розглядають лише повноцінний трансфер за суму близько 28-30 млн євро. Пйонтек перестав потрапляти у основу команди після приходу Златана Ібрагімовіча, тому керівництво міланців не розраховує на екс-гравця Дженоа у довгостроковій перспективі. Втім, Тоттенхем сподівається продовжити переговори і все ж знайти компроміс з Міланом.

Пйонтек провів за італійський клуб 19 матчів у сезоні 2019/20 і зумів відзначитись 5 голами та одним асистом.

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