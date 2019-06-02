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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Тоттенхем став шостим поспіль дебютантом-невдахою фіналів Ліги чемпіонів

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Тоттенхем став шостим поспіль дебютантом-невдахою фіналів Ліги чемпіонів
Тоттенхем перед фіналом / фото із соцмереж

Поразка лондонського Тоттенхема від Ліверпуля (0:2) підтвердила тенденцію, за якою дебютанти фіналів програють вирішальні поєдинки Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Шпори" стали шостою командою поспіль, що програла перший для себе фінал ЛЧ, повідомляє Gracenote Live.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Попередниками Тоттенхема з подібним сумнівним досягненням стали іспанська Валенсія (2000), леверкузенський Байєр (2002), Монако (2004), лондонські Арсенал (2006) та Челсі (2008).

Нагадаємо, що лондонці поступилися Ліверпулю у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 на мадридському Ванда Метрополітано. Голами в складі мерсисайдців відзначилися Мохамед Салах (із пенальті) та Дівок Оріджі.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
1 червня
5741
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Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем
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