Тоттенхем став шостим поспіль дебютантом-невдахою фіналів Ліги чемпіонів

Поразка лондонського Тоттенхема від Ліверпуля (0:2) підтвердила тенденцію, за якою дебютанти фіналів програють вирішальні поєдинки Ліги чемпіонів.

"Шпори" стали шостою командою поспіль, що програла перший для себе фінал ЛЧ, повідомляє Gracenote Live.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Попередниками Тоттенхема з подібним сумнівним досягненням стали іспанська Валенсія (2000), леверкузенський Байєр (2002), Монако (2004), лондонські Арсенал (2006) та Челсі (2008).

Нагадаємо, що лондонці поступилися Ліверпулю у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 на мадридському Ванда Метрополітано. Голами в складі мерсисайдців відзначилися Мохамед Салах (із пенальті) та Дівок Оріджі.