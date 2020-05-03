Тоттенхем став фаворитом у боротьбі за Ракітіча, – MD

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч може перебратися до лондонського Тоттенхема в найближче трансферне вікно.

"Шпори" – головний претендент на віце-чемпіона світу, стверджує Mundo Deportivo.

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Ракітіч перестав бути провідним гравцем Барси після переїзду на Камп Ноу Френкі де Йонга. Влітку хорват прагне змінити клубну прописку, щоб знову грати в основі. Серед претендентів на Ракітіча раніше називали італійські гранди, Севілью, мадридський Атлетіко. Контракт досвідченого хавбека з "блаугранас" чинний до літа 2021-го.

У нинішньому сезоні Іван Ракітіч провів 31 матч у всіх турнірах, у яких оформив 4 асисти.

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