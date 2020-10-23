"Ми збираємося спробувати дійти до самого кінця. Це буде нелегко, так як це дуже довге змагання зі складним груповим етапом.

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Навіть якщо ви вдало проводите груповий етап, то у плей-офф ви можете відразу отримати команди з Ліги чемпіонів, що дуже несправедливо. Якщо ти займаєш третє місце в групі Ліги Європи, ти їдеш додому, іншого турніру не буде", – цитує слова Жозе Моурінью BBC Sport.

Зауважимо,Тоттенхем розгромив ЛАСК у першому турі Ліги Європи (3:0). Цікаво, що Моурінью лише двічі брав участь у груповому етапі другого за престижністю турніру Європи в статусі тренера і двічі вигравав ці змагання – у 2003 році з Порту та у 2017-му з МЮ.

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