Тоттенхем спробує виграти Лігу Європи, – Моурінью
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився планами на прийдешній сезон ЛЄ.
"Ми збираємося спробувати дійти до самого кінця. Це буде нелегко, так як це дуже довге змагання зі складним груповим етапом.
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Навіть якщо ви вдало проводите груповий етап, то у плей-офф ви можете відразу отримати команди з Ліги чемпіонів, що дуже несправедливо. Якщо ти займаєш третє місце в групі Ліги Європи, ти їдеш додому, іншого турніру не буде", – цитує слова Жозе Моурінью BBC Sport.
Зауважимо,Тоттенхем розгромив ЛАСК у першому турі Ліги Європи (3:0). Цікаво, що Моурінью лише двічі брав участь у груповому етапі другого за престижністю турніру Європи в статусі тренера і двічі вигравав ці змагання – у 2003 році з Порту та у 2017-му з МЮ.
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