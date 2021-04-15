Тоттенхем спробує придбати голкіпера Ювентуса – перехід залежатиме від ще одного топ-трансферу
21:00 - Читать на русском
Польський голкіпер Войцех Щенсни може повернутись на Туманний Альбіон.
Тоттенхем вже цікавився у Ювентуса щодо можливого підписання воротаря туринців Войцеха Щенсни, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
Трубін може замінити у Мілані "вередливого" Доннарумму
Керівництво "Старої Синьйори" не проти відпустити 30-річного поляка, але за умови, що туринцям вдасться оформити трансфер зіркового голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.
Щодо нинішнього основного воротаря Тоттенхема Уго Льоріса, то у клубі передбачають, що 34-річний француз залишить "шпор" вже скоро.
Унікальна обіцянка: Холанд погрожує і сприяє Зінченку – трансфер на 400 мільйонів, який розриває ЛЧ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter