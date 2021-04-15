Польський голкіпер Войцех Щенсни може повернутись на Туманний Альбіон.

Тоттенхем вже цікавився у Ювентуса щодо можливого підписання воротаря туринців Войцеха Щенсни, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Трубін може замінити у Мілані "вередливого" Доннарумму

Керівництво "Старої Синьйори" не проти відпустити 30-річного поляка, але за умови, що туринцям вдасться оформити трансфер зіркового голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

Щодо нинішнього основного воротаря Тоттенхема Уго Льоріса, то у клубі передбачають, що 34-річний француз залишить "шпор" вже скоро.

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