Капітан збірної Швеції Деян Кулусевскі не грав у жодному матчі з 11 травня. Він пропустив фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, з'явившись на церемонії нагородження на милицях, а також всі літні матчі Тоттенхема і збірної Швеції.

У соцмережах Деян регулярно показує, як відновлюється вдома, граючи в м'яч. Однак, як інформує The Guardian, він не зможе повернутися на поле раніше 2026 року. Йому належить тривале відновлення після травми коліна.

У минулому сезоні Кулусевскі зіграв 32 матчі в АПЛ, в яких забив 7 голів і оформив 4 асисти.

