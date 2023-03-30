Тоттенхем незадоволений тим, що ФІФА ухвалила рішення про світову дискваліфікацію Фабіо Паратічі до розгляду апеляції.

Тоттенхем надіслав терміновий запит до ФІФА і зажадав роз'яснень після рішення організації про дискваліфікацію директора з футболу Фабіо Паратічі. Про це інформує офіційний сайт "шпор".

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Лондонський клуб і Фабіо Паратічі шоковані й обурені рішенням ФІФА, оскільки його ухвалили без попереднього повідомлення будь-якої із залучених сторін. Клуб незадоволений тим, що ФІФА ухвалила рішення до розгляду апеляції. Це станеться 19 квітня.

Нагадаємо, ФІФА вирішила розширити дискваліфікацію Паратічі на весь світ. Раніше вона була діяла тільки на території Італії. Фахівця було покарано за фінансові махінації в стані Ювентуса, через що туринську команду оштрафували на 15 очок у Серії А.

Паратічі мав шукати для Тоттенхема нового тренера, а також вирішувати питання продовження контракту з Харрі Кейном.

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