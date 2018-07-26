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Тоттенхем розгромив Рому в матчі Міжнародного кубка чемпіонів

10:10 327 Читать на русском
Тоттенхем розгромив Рому в матчі Міжнародного кубка чемпіонів
Лукас Моура / Фото ФК Тоттенхем

Рома не змогла скласти достойну конкуренцію Тоттенхему в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Рома – Тоттенхем розпочався о 5:00 за київським часом. Всі 5 голів у матчі були забиті у першій половині зустрічі.

Цікаво, що саме італійський клуб відкрив рахунок, відзначився Патрік Шик. Форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте не зміг миритись з таким результатом і впродовж 10-ти хвилин вивів лондонський клуб вперед відзначившись дублем.

До кінця першого тайму Лукас Моура довів рахунок до розгромного, також забивши 2 м'ячі.

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Міжнародний кубок чемпіонів

Рома – Тоттенхем – 1:4

Голи: Шик, 3 – Льоренте, 9, 18, Лукас, 28, 44

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Товариські матчі

Рома - Тоттенхем: Четвер 26 липня 2018

Рома
Матч завершено
1 : 4
Тоттенхем
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Рома - Тоттенхем Світ Товариські матчі Тоттенхем Тоттенхем Рома Рома
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