Джан П'єро Гасперіні потрапив до списку потенційних тренерів Тоттенхема, повідомляє Football-Italia.

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Агент уже повідомив італійському фахівцю про таку можливість, і наставник Аталанти відреагував на неї позитивно. Раніше зазначалось, що у списку претендентів на тренерське крісло "шпор" претендує ще один італієць Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, Тоттенхем кілька тижнів тому звільнив з посади головного тренера Жозе Моурінью. Після 34-х турів АПЛ лондонці розташувались на 6-й сходинці.

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