Тоттенхем розглядає кандидатуру Гасперіні на посаду головного тренера
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні має спокусливу можливість перебратись на Туманний Альбіон.
Джан П'єро Гасперіні потрапив до списку потенційних тренерів Тоттенхема, повідомляє Football-Italia.
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Агент уже повідомив італійському фахівцю про таку можливість, і наставник Аталанти відреагував на неї позитивно. Раніше зазначалось, що у списку претендентів на тренерське крісло "шпор" претендує ще один італієць Мауріціо Саррі.
Нагадаємо, Тоттенхем кілька тижнів тому звільнив з посади головного тренера Жозе Моурінью. Після 34-х турів АПЛ лондонці розташувались на 6-й сходинці.
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