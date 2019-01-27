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Тоттенхем програв Крістал Пелас та вилетів із Кубка Англії

20:10 156 Читать на русском
Тоттенхем програв Крістал Пелас та вилетів із Кубка Англії
Тоттенхем програв Крістал Пелас та вилетів із розіграшу Кубка Англії

Крістал Пелас завдяки голам Вікхема та Таунсенда впевнено переміг Тоттенхем у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Крістал Пелас – Тоттенхем – 2:0

Голи: Вікхем, 9, Таунсенд, 34 (пен.)

Нереалізований пенальті: Тріпп'єр, 45

Крістал Пелас виявився сильнішим за Тоттенхем у лондонському дербі та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії. "Шпори", які знекровлені травмами, пропустили двічі ще у першому таймі. На 9-й хвилині Шлупп сміливо увірвався в штрафний майданчик Тоттенхема та пробив у кут. М'яч відбив голкіпер, але після рикошету "шкіряний" опинився у Вікхема, який з метра розстріляв ворота гостей.

На 34-й хвилині Таунсенд подвоїв перевагу своєї команди, реалізувавши пенальті після гри рукою у штрафному майданчику Вокера-Петерса. Під завісу першого тайму Тріпп'єр не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. До слова, цей матч став для голкіпера Крістал Пелас Спероні знаковим, адже він став рекордсменом команди за кількістю сухих матчів.

У другому таймі Тоттенхем так і не зміг хоча б скоротити відставання. Поєдинок завершився перемогою Крістал Пелас з рахунком 2:0.

Кубок Англії1/16 фіналу

Крістал Пелас - Тоттенхем: Неділя 27 січня 2019

Крістал Пелас
Матч завершено
2 : 0
Тоттенхем
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Теги
Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Тоттенхем Тоттенхем Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Крістал Пелас - Тоттенхем
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