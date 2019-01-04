toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Тоттенхем продовжив контракт із Алдервейрелдом – ним цікавився Манчестер Юнайтед

11:50 1 Читать на русском
Тоттенхем продовжив контракт із Алдервейрелдом – ним цікавився Манчестер Юнайтед
Тобі Алдервейрелд / Reuters

Лондонський Тоттенхем активував опцію продовження контракту оборонця Тобі Алдервейрелда, інтерес до якого проявляють Манчестер Юнайтед і Парі Сен-Жермен.

"Шпори" активували опцію продовження контракту нідерландського центрбека на рік. Про це повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Тепер угода Алдервейрелда з лондонцями чинна до літа 2020 року. Захисник і клуб не могли дійти згоди щодо умов нового контракту, тому боси "шпор" скористалися можливістю втримати Тобі. Однак, тепер в угоді автоматично з'явилася і клаусула – будь-який зацікавлений клуб до початку серпня може придбати Алдервейрелда за 25 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Тобі Алдервейрелд провів 26 матчів у всіх турнірах за Тоттенхем.

Теги
Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
10
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук