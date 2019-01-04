Тоттенхем продовжив контракт із Алдервейрелдом – ним цікавився Манчестер Юнайтед

Лондонський Тоттенхем активував опцію продовження контракту оборонця Тобі Алдервейрелда, інтерес до якого проявляють Манчестер Юнайтед і Парі Сен-Жермен.

"Шпори" активували опцію продовження контракту нідерландського центрбека на рік. Про це повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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Тепер угода Алдервейрелда з лондонцями чинна до літа 2020 року. Захисник і клуб не могли дійти згоди щодо умов нового контракту, тому боси "шпор" скористалися можливістю втримати Тобі. Однак, тепер в угоді автоматично з'явилася і клаусула – будь-який зацікавлений клуб до початку серпня може придбати Алдервейрелда за 25 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Тобі Алдервейрелд провів 26 матчів у всіх турнірах за Тоттенхем.