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Тоттенхем продав Дембеле в Гуанчжоу Евергранд

12:19 717 Читать на русском
Тоттенхем продав Дембеле в Гуанчжоу Евергранд
Мусса Дембеле / Фото: соцмережі

Бельгійський хавбек Мусса Дембеле продовжить кар'єру у чемпіонаті Китаю.

Тоттенхем та китайський Гуанчжоу Евергранд погодили трансфер Мусси Дембеле, повідомляє офіційний сайт "шпор".

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За оцінками ЗМІ, трансфер 31-річного бельгійц обійшовся китайцям у 9 міл євро.

Бельгієць виступає за "шпори" з 2012 року. Контракт футболіста з лондонським клубом закінчувався після поточного сезону, але лондонцям вдалося заробити на продажі футболіста.

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Теги
Трансфери Англія Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Трансфери Чемпіонату Англії Муса Дембеле Муса Дембеле Тоттенхем Тоттенхем
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