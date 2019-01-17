Тоттенхем продав Дембеле в Гуанчжоу Евергранд

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Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шансиІспанія — 11:02 3720
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Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛІспанія — 09:34 3064
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"Вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках", – Фран Соль прокоментував перехід в київський клубУкраїна — 16 січ 2350
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