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Тоттенхем прийматиме Фулхем на Уемблі

14 червня 12:30 371 Читать на русском
Тоттенхем прийматиме Фулхем на Уемблі
Тоттенхем на Уемблі / Getty Images

У матчі 2 туру АПЛ Тоттенхем та Фулхем зійдуться в дербі на Уемблі.

Тоттенхем прийме Фулхем на Уемблі в рамках 2 туру АПЛ. Новий стадіон "шпори" почнуть використовувати, починаючи з серпня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Перший матч на новій арені Тоттенхем проведе в середині вересня. Суперником буде Ліверпуль.

Став відомий календар АПЛ 2018/19

Також на Уайт Харт Лейн гратимуться і матчі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що клуб має прийняти рішення щодо використання Уемблі до 15 червня.

Теги
Англія Уемблі Тоттенхем Тоттенхем Фулхем Фулхем
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