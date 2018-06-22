Тоттенхем прийматиме Фулхем на Уемблі

У матчі 2 туру АПЛ Тоттенхем та Фулхем зійдуться в дербі на Уемблі.

Тоттенхем прийме Фулхем на Уемблі в рамках 2 туру АПЛ. Новий стадіон "шпори" почнуть використовувати, починаючи з серпня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Перший матч на новій арені Тоттенхем проведе в середині вересня. Суперником буде Ліверпуль.

Став відомий календар АПЛ 2018/19

Також на Уайт Харт Лейн гратимуться і матчі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що клуб має прийняти рішення щодо використання Уемблі до 15 червня.