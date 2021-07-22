Тоттенхем презентував нову форму з унікальним дизайном
14:22 - Читать на русском
Лондонський Тоттенхем отримав нове ігрове екіпірування для виїзних матчів.
Американська компанія Nike, яка є технічним спонсором "шпор", креативно підійшла до розробки дизайну.
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Нова форма Тоттенхема розмальована різними яскравими кольорами й отримала назву "Неповторна". Комплект натхненний колективною творчістю місцевого ком'юніті, повідомляє прес-служба клубу.
До слова, новий сезон Тоттенхем розпочне під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту. Наразі не відома доля головної зірки команди – Харрі Кейн рішуче налаштований змінити клубну прописку вже влітку.
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