Тоттенхем презентував дуже незвичний третій комплект форми

Тоттенхем представив третій комплект ігрової форми, в якій футболісти англійської команди будуть виступати в сезоні-2018/19.

Технічний спонсор "шпор" компанія Nike розробила третій варіант форми лондонського клубу у смарагдових і м'ятних тонах, на верхній частині ігрової майки зображений кордон Північного Лондона. Відзначається, що цей комплект буде використовуватися не тільки в матчах англійської Прем'єр-ліги, але й в іграх Тоттенхема у єврокубках.

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У першому турі АПЛ сезону-2018/19 "шпори" сьогодні на виїзді зіграють проти Ньюкасла. Зустріч розпочнеться о 14:30 київським часом.

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