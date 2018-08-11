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Тоттенхем презентував дуже незвичний третій комплект форми

14:14 363 Читать на русском
Тоттенхем презентував дуже незвичний третій комплект форми
Тоттенхем презентував дуже незвичний третій комплект форми

Тоттенхем представив третій комплект ігрової форми, в якій футболісти англійської команди будуть виступати в сезоні-2018/19.

Технічний спонсор "шпор" компанія Nike розробила третій варіант форми лондонського клубу у смарагдових і м'ятних тонах, на верхній частині ігрової майки зображений кордон Північного Лондона. Відзначається, що цей комплект буде використовуватися не тільки в матчах англійської Прем'єр-ліги, але й в іграх Тоттенхема у єврокубках.

Тоттенхем став першим клубом, який провів літо без трансферів

У першому турі АПЛ сезону-2018/19 "шпори" сьогодні на виїзді зіграють проти Ньюкасла. Зустріч розпочнеться о 14:30 київським часом.

Перехід Ярмоленка у Вест Хем потрапив у десятку найбезглуздіших трансферів літа-2018 за версією FourFourTwo

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Футбольна форма
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