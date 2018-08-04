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Тоттенхем претендує на Джованні Сімеоне

14:35 165 Читать на русском
Тоттенхем претендує на Джованні Сімеоне
Джованні Сімеоне / фото: ФК Фіорентина

Нападник Фіорентини Джованні Сімеоне, який є сином головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне, може продовжити кар'єру в Англії.

Лондонський Тоттенхем зацікавлений у придбанні форварда італійської Фіорентини Джованні Сімеоне, повідомляє Talk Sport.

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Конкуренцію "шпорам" за 22-річного аргентинця може скласти мадридський Атлетіко. "Матрасники" вже запропонували 40 млн євро за Джованні, але Фіорентина відхилила пропозицію і вимагає більше.

У минулому сезоні Сімеоне-молодший провів за Фіорентину 41 матч, забивши 15 м'ячів і зробивши 4 гольові передачі. Контракт нападника з італійським клубом розрахований до літа 2022 року.

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