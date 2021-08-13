"Шпори" вирішили попрощатися з івуарійцем, стверджує Sky Sports.

Тоттенхем накинув оком на "короля овертаймів" з Іспанії

Лондонці запланували чистку в лінії оборони. Ор'є став першим кандидатом на продаж, оскільки сам раніше заявляв наміри покинути Тоттенхем. Окрім того, клуб і оборонець не дійшли згоди щодо ймовірного виступу фулбека на Кубку африканських націй у січні.

До слова, в сезоні 2020/21 Серж Ор'є провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Чотири роки тому Тоттенхем віддав за нього 25 млн євро.

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