У команді вже є Серхіо Регілон та Гарет Бейл, яким не знайшлося місця у тактичних схемах Зінедіна Зідана. Тоттенхем не проти додати ще одного виконавця, стверджує Daily Star.

Моурінью: Я дуже радий за Бейла, радий за Тоттенхем – клубу потрібен талант Гарета

За інформацією видання, "шпори" приєдналися до боротьби за Лукаса Васкеса. У 29-річного іспанця влітку завершується контракт, а щодо нової угоди зі своїм вихованцем Реал ніяк не може дійти згоди. Таким чином Мадрид ризикує втратити гравця безкоштовно.

До слова, у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії Васкес провів за Королівський клуб 20 матчів, у яких встиг забити 2 голи та віддати 3 результативні передачі.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду