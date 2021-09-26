Лондонський Тоттенхем продовжив невтішну серію в рамках АПЛ у матчі з Арсеналом.

Поєдинок з Арсеналом став вже третім поспіль, у якому Тоттенхем пропустив три або більше м'ячів, повідомляє Opta.

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Лондонці двічі поспіль програли з рахунком 0:3 – Крістал Пелас та Челсі та пропустили 3 голи від Арсенала. Подібне траплялось зі "шпорами" аж у далекому 2003 році.

До слова, Тоттенхем опустився на 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Цікаво, що у серпні "шпори" мали серію з трьох поспіль перемог, а у вересні неодмінно програють.

Арсенал впевнено переміг Тоттенхем у дербі Північного Лондона – "шпори" пропустили три голи у третьому матчі АПЛ поспіль