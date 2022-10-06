Тоттенхем повідомив про смерть тренера з фізпідготовки – він вивів форму Кейна, Сона і Ко на новий рівень
13:30 - Читать на русском
Антоніо Конте втратив важливого члена свого тренерського штабу в Тоттенхемі.
Тренер з фізпідготовки Джан П'єро Вентроне помер у віці 61 року, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема. Фахівець хворів на лейкемію.
28-річний воротар Серкль Брюгге помер, програвши боротьбу з лейкемією
Вентроне прийшов у Тоттенхем з Антоніо Конте в листопаді минулого року. Він покращив форму футболістів і мав чудові стосунки зі всією командою.
Джан П'єро називали "морським піхотинцем" за сильну вимогливість. Це він провів те знамените тренування Тоттенхема в Сеулі під час 30-градусної спеки, коли гравці масово попадали на газон, а Кейна вирвало.
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