Антоніо Конте втратив важливого члена свого тренерського штабу в Тоттенхемі.

Тренер з фізпідготовки Джан П'єро Вентроне помер у віці 61 року, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема. Фахівець хворів на лейкемію.

28-річний воротар Серкль Брюгге помер, програвши боротьбу з лейкемією

Вентроне прийшов у Тоттенхем з Антоніо Конте в листопаді минулого року. Він покращив форму футболістів і мав чудові стосунки зі всією командою.

Джан П'єро називали "морським піхотинцем" за сильну вимогливість. Це він провів те знамените тренування Тоттенхема в Сеулі під час 30-градусної спеки, коли гравці масово попадали на газон, а Кейна вирвало.