Вважається, що Атлетіко знизив суму клаусули у 120 мільйонів євро за Яна Облака.

Тоттенхем розробив довгостроковий план із заміни свого капітана Уго Льоріса. Воротар збірної Франції проводить свій 10-й сезон у складі "шпор", але очікується, що він залишить команду, коли його контракт закінчиться у 2024 році.

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Як повідомляє Evening Standard, лондонський клуб зробив воротаря Атлетіко Яна Облака своєю основною метою. Згідно з джерелом, "шпори" вже повідомили словенцеві про своє бажання підписати воротаря влітку 2023 року.

Контракт Облака з Атлетіко розрахований до 2028 року, але іспанський клуб готовий обговорити трансфер 29-річного голкіпера.

У минулому Облак заявляв про свою зацікавленість у переході до Прем'єр-ліги. Раніше пункт про звільнення у розмірі 120 мільйонів євро не дозволяв англійським клубам переманити Облака, але вважається, що ця сума значно знизилася.

Джерело також повідомляє, що Тоттенхем може зіткнутися із конкуренцією за Облака з боку Манчестер Юнайтед.

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