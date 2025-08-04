У Тоттенхема перед стартом нового сезону АПЛ серйозні проблеми: Джеймс Меддісон отримав травму, яка може вибити його з гри на тривалий термін. Це відкриває нові перспективи для потенційного трансферу Харві Елліотта з Ліверпуля, якого вже раніше сватали до лондонського клубу.

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Як повідомляє GIVEMESPORT, Тоттенхем нещодавно провалив спробу підписати Моргана Гіббс-Вайта з Ноттінгем Форест і тепер розглядає Елліотта як один з варіантів підсилення.

Минулого сезону 22-річний півзахисник виборов чемпіонський титул із Ліверпулем, однак при Арне Слоті його роль помітно зменшилась – лише 822 хвилини у 28 матчах. Він завершив кампанію з п’ятьма голами та трьома асистами в усіх турнірах.

Зате влітку Елліотт чудово проявив себе в складі молодіжної збірної Англії, з якою виграв Євро U-21, де його визнали найкращим гравцем турніру. Та попри це конкуренція в Ліверпулі тільки зросла – серед семи новачків особливо виділяється Флоріан Вірц, якого підписали з Байєра за рекордні 135 мільйонів євро.

У коментарі для преси Елліотт зізнався: "Якби все залежало від мене, я б залишився тут до кінця кар'єри – це так просто. Я обожнюю усе в цьому клубі. Але водночас маю бути трохи егоїстом і подумати, що краще для мене. У мене великі амбіції – я хочу потрапити на чемпіонат світу. Потрібно поговорити з усіма й оцінити ситуацію. У нас багато нових гравців, тож чи стане це для мене перешкодою – я не впевнений. Потрібно все зважити й ухвалити рішення".

Очікується, що найближчим часом Тоттенхем зробить офіційну пропозицію щодо гравця. Transfermarkt оцінює Елліотта в 30 мільйонів євро. Контракт хавбека з Ліверпулем чинний до 2027 року.

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