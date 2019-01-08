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Тоттенхем погодився продати Муссу Дембеле у китайський клуб

19:39 283 Читать на русском
Тоттенхем погодився продати Муссу Дембеле у китайський клуб
Мусса Дембеле / Соцмережі

Хавбек Тоттенхема Мусса Дембеле, ймовірно, змінить клуб.

Тоттенхем вирішив продати бельгійського футболіста. 31-річного Дембеле придбає китайський клуб Бейцзін Гуоань, який заплатить за гравця 9 мільйонів євро, повідомляє Sky Sports.

Почеттіно: Не варто очікувати від Тоттенхема активності на трансферному ринку

Бельгієць виступає за "шпор" з 2012 року. Контракт футболіста з лондонським клубом втрачає свою чинність після закінчення поточного сезону.

Тоттенхем прагне продати 4-х гравців

Зауважимо, що у цьому сезоні на рахунку Дембеле 13 ігор за Тоттенхем в усіх турнірах, де хавбек віддав 1 гольову передачу.

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