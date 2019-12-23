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Тоттенхем подав апеляцію на вилучення Сона

17:57 247 Читать на русском
Тоттенхем подав апеляцію на вилучення Сона
Сон Хин Мін / Фото з відкритих джерел

Лондонський клуб сподівається на позитивне вирішення питання щодо червоної картки свого нападника.

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

Лондонський Тоттенхем вирішив оскаржити у відповідних органах червону картку, яку арбітр зустрічі показав нападнику команди Сон Хин Міну. Нагадаємо, корейський форвард був вилучений на 62-й хвилині матчу проти Челсі (0:2) за відмашку ногою.

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Сон впав у боротьбі із захисником Челсі Антоніо Рюдігером і після цього вдарив його ногою в корпус. Головний арбітр матчу Ентоні Тейлор скористався системою VAR, після чого показав корейцеві червону картку. Сон Хин Міну загрожує триматчева дискваліфікація, однак Моурінью і компанія сподіваються, що рішення про червону картку буде скасовано.

У поточному сезоні 27-річний Сон Хин Мін взяв участь в 16 матчах англійської Прем'єр-ліги, став автором п'яти забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

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Теги
Челсі Челсі Англія Тоттенхем - Челсі Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем
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