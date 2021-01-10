Підопічні Жозе Моурінью пішли на неочікуваний, але дуже приємний крок щодо гравців аматорського клубу Марін.

Тоттенхем без проблем здолав Марін в 1/32 Кубка Англії (5:0) та попрямував у наступний раунд. Аматорський клуб, здавалося, залишився з нічим, але "шпори" приємно здивували переможених.

Хет-трик Вінісіуса та краса Моури у відеоогляді матчу Марін – Тоттенхем – 0:5

Після матчу прес-служба лондонців у Twitter повідомила, що клуб подарував Маріну свіжі футболки всього складу на згадку про цей непростий та водночас історичний поєдинок. На такий крок команда Моурінью пішла, адже обмінюватись формою після матчів заборонено, згідно з коронавірусним протоколом.

До слова, Тоттенхем дізнається суперників в 1/16 Кубка Англії вже завтра, 11 січня.

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