Тоттенхем почав розслідування проявів расизму на матчі з Челсі – "шпори" зробили офіційну заяву

Після матчу 18 туру АПЛ Тоттенхем – Челсі розгорівся черговий скандал, пов'язаний з проявами расизму.

"Клуб розпочав офіційне розслідування разом з Челсі і їхніми гравцями. Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його проявів на стадіоні.

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Ми дуже серйозно ставимося до подібного і готові застосувати найжорсткіші санкції проти кожного, хто дозволить собі подібну поведінку, в тому числі і заборону на відвідування матчів", – йдеться в заяві на офіційному сайті Тоттенхема.

Відзначимо, що у другому таймі лондонського дербі вболівальники кинули на поле предмет, після чого до арбітра підійшов захисник Челсі Антоніо Рюдігер, показуючи, що фанати на трибунах імітували жести мавп.

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