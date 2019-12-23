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Тоттенхем почав розслідування проявів расизму на матчі з Челсі – "шпори" зробили офіційну заяву

06:30 665 Читать на русском
Тоттенхем почав розслідування проявів расизму на матчі з Челсі – "шпори" зробили офіційну заяву
Антоніо Рюдігер / ВВС

Після матчу 18 туру АПЛ Тоттенхем – Челсі розгорівся черговий скандал, пов'язаний з проявами расизму.

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

"Клуб розпочав офіційне розслідування разом з Челсі і їхніми гравцями. Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його проявів на стадіоні.

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Ми дуже серйозно ставимося до подібного і готові застосувати найжорсткіші санкції проти кожного, хто дозволить собі подібну поведінку, в тому числі і заборону на відвідування матчів", – йдеться в заяві на офіційному сайті Тоттенхема.

Відзначимо, що у другому таймі лондонського дербі вболівальники кинули на поле предмет, після чого до арбітра підійшов захисник Челсі Антоніо Рюдігер, показуючи, що фанати на трибунах імітували жести мавп.

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