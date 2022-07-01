Бразильський форвард Рішарлісон перейшов у лондонський клуб, з яким вперше зіграє в Лізі чемпіонів.

Тоттенхем підписав Рішарлісона з Евертона, повідомляє офіційний сайт "шпор". Бразилець пройшов медогляд і уклав контракт з лондонцями на 5 років.

Челсі намагався зірвати трансфер Рішарлісона в Тоттенхем

Сума трансферу не розголошується, але інсайдери в один голос кажуть про 60 мільйонів фунтів з врахуванням бонусів. Таким чином Рішарлісон став найдорожчим придбанням в історії Тоттенхема, перевершивши Ндомбеле (54 млн).

"Шпори" закрили вже четвертий трансфер цього літа. Раніше Антоніо Конте підсилив команду Перішічем, Форстером та Біссума. У наступному сезоні Тоттенхем виступатиме в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Рішарлісон допоміг Евертону врятуватися від вильоту, забивши 10 голів і віддавши 5 асистів у АПЛ. На гравця збірної Бразилії також претендував Челсі.

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