Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей

Мюнхенська Баварія у фіналі домашнього Audi Cup зустрічалася з лондонським Тоттенхемом. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Audi Cup, фінал

Тоттенхем – Баварія – 2:2 (по пен – 3:2)

Голи: Ламела, 19, Еріксен, 59 – Арп, 61, Девіс, 82

Тоттенхем: Льоріс (Гассаніга, 46) – Вокер-Пітерс (Фойт, 46, Марш, 76), Санчес (Альдервейрельд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Вайт, 46) – Вінкс (Скіпп, 46), Сіссоко (Георгіу, 84) – Ламела (Еріксен, 46), Аллі (Кейн, 46), Нкуду (Сон, 46) – Моура (Роулз, 70).

Баварія: Нойєр (Ульрайх, 46) – Кель (Мюллєр, 70), Павар, Зюле (Боатенг, 46), Девіс – Вілл (Цилла, 46, Коман, 70, Міхальєвіч, 77), Толіссо (Санчеш, 60) – Сінгх, Нолленбергер (Алькантара, 60), Йоханссон (Алаба, 60) – Арп (Лєвандовскі, 70).

Напередодні у півфіналі турніру Тоттенхем мінімально здолав Реал, а Баварія розтрощила Фенербахче. На фінал Ніко Ковач у старті виставив переважно резервістів, адже у суботу "ротен" зіграють Суперкубок Німеччини. Маурісіо Почеттіно з перших хвилин дав ігровий час багатьом основним футболістам. Відповідно, Тоттенхем у першому таймі виглядав краще.

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Вже на 5-й хвилині "шпори" могли виходити вперед, коли Кайл Вокер-Пітерс на правому фланзі видряпав м'яч у Альфонсо Девіса та навісив у штрафний майданчик. Лукас Моура з близької відстані пробив по воротах, але Мануель Нойєр зреагував на удар. Через 15 хвилин схожий епізод все ж призвів до гола англійців.

Жорж-Кевін Нкуду на лівій бровці обіграв Йонаса Келя та прострілив на дальню стійку – там м'яч у сітку загнав Ерік Ламела. Загалом по грі молодь Баварії майже не поступалася суперникам, але Тоттенхем атакував акцентованіше, різкіше. У мюнхенців напівмоменти виникали після стандартів від Корентена Толіссо.

Серед молоді Баварії виділявся Сарпріт Сінгх. Новозеландський вінгер був найсміливішим: загострював, пробивав. Його удар з-за меж штрафного після зміщення з правого флангу в стилі Роббена став найкращим моментом німців у першому таймі.

У перерві Маурісіо Почеттіно змінив левову частину складу, випустивши на поле Харрі Кейна, Хин Мін Сона та Крістіана Еріксена. Це серйозно оживило атаку Тоттенхема – Сон відразу перевірив пильність Свена Ульрайха дальнім ударом. Пройшло кілька хвилин, після чого кореєць внаслідок розкішної гри Еріксена та вчасного пасу Кейна вийшов сам на сам з голкіпером. Ульрайх знову вийшов переможцем епізоду.

На 59-й хвилині "шпори" все ж вийшли вперед, коли Харрі Кейн отримав м'яч справа і виклав хороший пас Крістіану Еріксену. Данець філігранно послав м'яч у дальній кут. Баварія відповіла через дві хвилини – Жером Боатенг з'явився на полі та почав роздавати свої шикарні діагоналі. Пас з глибини на Альфонсо Девіса, той прокинув далі на Ян-Фіте Арпа, а молодий форвард забив.

Далі серію замін провів Ніко Ковач, після чого Баварія заволоділа ініціативою. Команди обмінялися потужними ударами Ренату Санчеша та Харрі Кейна, з якими впоралися голкіпери. Настала неприємна 5-хвилинка з травмами Кінгслі Комана та Хуана Фойта. Перший отримав удар по коліну та корчився від болю, а другого винесли з поля на ношах.

Баварія більшими силами йшла в атаку, у двох якісних комбінаціях взяв участь Сарпріт Сінгх – в нього було чимало цікавих рішень. За 10 хвилин до завершення основного часу Альфонсо Девіс, який після появи Девіда Алаби перейшов на позицію вінгера, зрівняв рахунок у поєдинку. Томас Мюллєр асистував йому, а сам канадець ефектним ударом вдарив дальній нижній кут.

Нічия 2:2 в основний час і пенальті. У серії 11-метрових за Тоттенхем не забив Крістіан Еріксен, а в складі Баварії свої удари не реалізували Девід Алаба та Жером Боатенг. "Шпори" заслужено виграли трофей – англійська команда найстабільніше провела дводенний турнір, обігравши Реал і Баварію на Альянц-Арені.