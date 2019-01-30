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Тоттенхем планує придбати Солера влітку, – ESPN

08:00 208 Читать на русском
Тоттенхем планує придбати Солера влітку, – ESPN
Карлос Солер / фото із соцмереж

Півзахисник іспанської Валенсії Карлос Солер всерйоз зацікавив лондонський Тоттенхем.

"Шпори" приготували 30 млн фунтів на 22-річного іспанця, повідомляє ESPN.

Тоттенхем запланував купівлю Солера на літнє трансферне вікно. Головним конкурентом лондонців у боротьбі за вихованця Валенсії стане французький Парі Сен-Жермен. Півзахисник може зіграти на позиції центрального та атакувального хавбека, а також на правому фланзі.

У сезоні 2018/19 Карлос Солер провів 19 матчів у Ла Лізі, в яких віддав 3 результативні передачі.

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