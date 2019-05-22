Тоттенхем планує підписати Себальйоса, якщо Еріксен покине команду

Фіналіст Ліги чемпіонів Тоттенхем готується до можливого відходу Крістіана Еріксена.

Півзахисник Реала Дані Себальйос може стати гравцем "шпор", інформує AS.

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Лондонський клуб готовий здійснити трансфер хавбека, але сам Себальйос не впевнений, що хоче покидати Іспанію. Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно бачить в іспанцеві заміну хавбеку Крістіану Еріксену, який може продовжити кар'єру саме в Мадриді. Тренер Реала Зінедін Зідан не планує робити ставку на колишнього гравця Бетіса.

За два сезони в Реалі Себальйос награв 35 матчів в Ла Лізі, в яких відзначився 5-ма голами.

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