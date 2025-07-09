Тоттенхем досяг угоди з Вест Хемом щодо трансферу Мохаммеда Кудуса, інформує The Athletic. Повідомляється, що "шпори" заплатять "молотобійцям" близько 55 млн фунтів стерлінгів.

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Медогляд запланований на четвер. Сам Кудус отримає 6-річний контракт.

Раніше джерело повідомляло, що 5 липня "шпори" зробили Вест Хему пропозицію щодо переходу Кудуса в розмірі 50 млн фунтів, але отримали відмову. Зрештою, в ході переговорів клуби змогли досягти згоди. Велике значення мало і бажання самого гравця продовжити кар'єру в складі Тоттенхема.

У попередньому сезоні Кудус забив 5 голів і оформив 3 асисти в 32 матчах АПЛ за Вест Хем.

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