Крістіан Куті Ромеро залишив свій підпис на 5-річному контракті з Тоттенхемом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мессі розлютився на Барселону через партнера Маліновського – аргентинця розчарували трансфери Лапорти

Фінансові деталі співпраці з 23-річним аргентинцем не розголошуються, але ЗМІ запевняють, що Аталанта отримала за свого оборонця близько 50 млн євро. За чутками, Барселона цікавилась послугами Крістіана, на трансфері аргентинця особисто наполягав його співвітчизник Ліонель Мессі.

У минулому сезоні Серії А провів 32 матчі, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує