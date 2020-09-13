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Челсі оформив рекордний трансфер в історії жіночого футболу за смішну суму

Контракт Морган з жіночою командою "шпор" розрахований на сезон 2020/21. У новому клубі вона отримала номер 13. Нападник пропустила два роки через вагітність і народження своєї першої донечки.

Додамо, що Алекс вважається найкрасивішою футболісткою світу. Морган провела майже всю кар'єру на батьківщині, а сезон 2017/18 відіграла за французький Ліон. Також в її активі два титули чемпіона світу зі збірною США.

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