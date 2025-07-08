Тоттенхем офіційно оголосив про підписання захисника збірної Японії Коти Такая з Кавасакі Фронтале. Угода розрахована до 2030 року і набуде чинності після отримання міжнародного дозволу та робочої візи.

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Такай, уродженець Йокогами, дебютував у першій команді Кавасакі Фронтале у віці 17 років у матчі Ліги чемпіонів АФК проти Гуанчжоу (8:0). Вже наступного сезону він став стабільним гравцем основи – провів 21 матч і допоміг команді виграти Кубок Імператора у 2023 році.

У 2024-му Такай став володарем Суперкубка Японії та отримав нагороду найкращому молодому гравцеві J.League. Минулого сезону захисник допоміг Кавасакі дійти до фіналу Ліги чемпіонів АФК, а загалом зіграв 81 матч у всіх турнірах і забив 4 голи.

На міжнародному рівні Такай виступав за юнацькі та молодіжні збірні Японії, виграв Кубок Азії U23 у 2024 році, а також дійшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор у Парижі. У вересні 2024-го дебютував за національну збірну Японії в матчі відбору на ЧС проти Китаю – наразі має 4 матчі за основу.

Таким чином, Такай складе конкуренцію в центрі захисту лондонців чемпіону світу в складі збірної Аргентини Крістіану Ромеро та Мікі ван Де Вену. Зазначимо, що останнім часом Крістіана Ромеро пов’язують із переходом в Атлетіко.

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