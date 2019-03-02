Тоттенхем перервав рекордну серію без нічиїх в АПЛ

Тоттенхем вписав ім'я свого клубу в історію АПЛ своєрідним рекордом.
В поєдинку 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем та Арсенал не змогли виявити сильнішого, гра закінчилась результативною нічиєю (1:1).
Тоттенхем – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Таким чином, "шпори" перервали свою неймовірну серію з 32-х матчів поспіль без нічиїх. Що стало абсолютним рекордом в історії АПЛ, повідомляє Opta.
Варто відзначити, що Маурісіо Почеттіно ще жодного разу не поступився Арсеналу, перебуваючи біля керма лондонського клубу, з 6-ти матчів проти "канонірів" аргентинський наставник здобув 3 перемоги і 3 нічийних результати.
Після 29-ти турів АПЛ Тоттенхем посідає третю сходинку турнірної таблиці.
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