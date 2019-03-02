toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем перервав рекордну серію без нічиїх в АПЛ

17:39 35 Читать на русском
Тоттенхем перервав рекордну серію без нічиїх в АПЛ
Тоттенхем – Арсенал / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхем вписав ім'я свого клубу в історію АПЛ своєрідним рекордом.

В поєдинку 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем та Арсенал не змогли виявити сильнішого, гра закінчилась результативною нічиєю (1:1).

Тоттенхем – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, "шпори" перервали свою неймовірну серію з 32-х матчів поспіль без нічиїх. Що стало абсолютним рекордом в історії АПЛ, повідомляє Opta.

Варто відзначити, що Маурісіо Почеттіно ще жодного разу не поступився Арсеналу, перебуваючи біля керма лондонського клубу, з 6-ти матчів проти "канонірів" аргентинський наставник здобув 3 перемоги і 3 нічийних результати.

Після 29-ти турів АПЛ Тоттенхем посідає третю сходинку турнірної таблиці.

Тоттенхем та Арсенал розписали скандальну нічию на Вемблі

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Рекорди АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
44
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук