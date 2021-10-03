Чемпіонат Англії 2021/22, 7-й тур

Крістал Пелас – Лестер Сіті – 2:2

Голи: Олісе, 61, Шлупп, 72 – Іхеаначо, 31, Варді, 37

Тоттенхем – Астон Вілла – 2:1

Голи: Хьойберг, 27, Таргетт, 71 (автогол) – Воткінс, 67

Вест Хем – Брентфорд – 1:2

Голи: Боуен, 80 – Мбемо, 20, Вісса, 90+4

Лестер жахливо провів останні чотири матчі, не вигравши у жодному з трьох турів АПЛ і зазнавши поразки в Лізі Європи від Легії. "Лиси" були злими, тож у виїзній зустрічі проти Крістал Пелас їм була необхідна виключно перемога. Сильна мотивація вилилась у два голи до перерви: на 31-й хвилині Іхеаначо вивів Лестер уперед, відзначившись у свій 25-й день народження, а на 37-й Варді з передачі Барнса подвоїв перевагу – це вже 90-й гол Джеймі, забитий після 30-річчя. Тільки у Яна Райта більше (93).

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Втім, по перерві гандикап підопічних Брендана Роджерса був зведений нанівець. У господарів класно спрацювали заміни: Олісе, який змінив Айю на 53-й хвилині, відквитав відставання "орлів" вже через вісім хвилин – 19-річний хавбек став першим з 1998-го року тінейджером Крістал Пелас, якому вдалося забити в АПЛ. На 72-й же Шлупп зрівняв рахунок вже через 48 секунд після появи на полі. 2:2! Шокований Лестер так і не відповів на ці голи. Фінальний свисток зафіксував нічию.

У паралельному матчі Тоттенхем намагався вирішити одразу три завдання. По-перше, необхідно було реабілітуватись за нищівну поразку в дербі з Арсеналом. По-друге, лондонці повинні були перервати 3-матчеву програшну серію, в якій кожного разу команда пропускала по три голи. По-третє, не можна було відставати від зони єврокубків – в разі перемоги над Астон Віллою "шпори" наблизились би до неї впритул.

На 27-й хвилині потрійна вмотивованість підопічних Нуну Ешпіріту Санту вилилась у гол Хьойберга. Асистентом виступав Сон, який став залученим до 11 голів в останніх 12 матчах АПЛ. Після цього команди довго обмінювались моментами, аж поки на 67-й хвилині Вілла не зрівняла внаслідок комбінації з пасом Таргетта під удар Воткінсу в порожні – 1:1! Втім, щастя бірмінгемців тривало недовго, адже вже на 71-й Таргетт підрізав м'яч у власні ворота після удару Моури. 2:1! Саме цей епізод і вирішив долю зустрічі. "Шпори" святкують перемогу.

Вест Хем у рідних стінах приймав Брентфорд. "Молотобійці" виступали фаворитами пари, однак вже на 20-й хвилині гості відкрили рахунок – це Мбемо отримав м'яч на периметрі штрафного й точно пробив у лівий кут. 0:1! Цей рахунок тримався аж до 80-ї хвилини, поки Боуен не зрівняв його, замкнувши подачу з кутового.

Здавалося, що у лондонців ще є час виграти зустріч, однак на 90+4-й хвилині місцеву публіку шокував Вісса. Нападник Брентфорда, який вийшов на поле на 82-й хвилині, вистрілив з відскоку, прошивши Фабіанскі – 1:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Ярмоленко так і не покинув лавку запасних.

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