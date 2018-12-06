Тоттенхем переграв Саутгемптон і вийшов на 3-тє місце в АПЛ

Лондонський Тоттенхем у домашньому матчі 15-го туру АПЛ здолав Саутгемптон. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 15-й тур

Тоттенхем – Саутгемптон – 3:1

Голи: Кейн, 9, Моура, 51, Сон, 55 – Остін, 90+3

Підопічні Маурісіо Почеттіно активно розпочали зустріч і вже на 9-й хвилині отримали винагороду за це. Нестандартно розіграний кутовий загнав у глухий кут оборону Сотона, а Кейн на ближній стійці спокійно відправив м'яч у сітку після прострілу Еріксена. Надалі "шпори" продовжували домінувати на Уемблі, але вдруге забили лише після перерви.

На 51-й хвилині оборона "святих" знову провалилася при виконанні кутового: Лукас Моура спокійно прийняв м'яч у районі одинадцятиметрової позначки, спершу пробив в оборонця, а потім із другої спроби ввігнав його в сітку воріт Маккарті – 2:0.

Довершив розгром Саутгемптона Хин Мін Сон. На правому фланзі атаки Тріпп'єр змусив помилитися оборонця, Кейн підібрав м'яч і передачею у район воротарського майданчика знайшов корейського вінгера, який без проблем переграв кіпера гостей. Розмочити рахунок Сотон зумів у доданий арбітром час, коли Чарлі Остін уник офсайду й виграв дуель віч-на-віч із Льорісом.

Отже, 3:1 і завдяки втратам очок від Челсі та Арсенала Тоттенхем піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці. Лондонці мають в активі 33 очки; вони на 6 пунктів відстають від Ліверпуля та на 8 – від Манчестер Сіті.